Si è tenuta ieri in Comune la cerimonia di ringraziamento di “Adotta un progetto solidale”, giunto alla sua tredicesima edizione. Sono in totale 19 i progetti adottati e supportati da aziende e istituti bancari per un totale di 56mila euro. Per la prima volta ad adottare è stato anche anche un commerciante del centro storico: Pizza Futura