Dopo lo stop di venerdì, ha preso il via ieri sera la 44a edizione del Pavone D’Oro, concorso canoro faentino ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969 e riservato ai giovani under 18. Ad aprire la serata con grande maestria è stato un brano del musical “The greatest show man” ispirato alla storia della nascita del circo e animato dalla Compagnia del Cancello, che ha abilmente supportato il tema di questa edizione 2025. Oggi pomeriggio si replica, domani sera alle 20.00 è prevista l’ultima semifinale, mentre la finalissima (sempre al Teatro Masini) sarà sabato 22 marzo alle 20.30. Al termine della serata di domani, lunedì 17 marzo, verranno annunciati i finalisti e i 3 Premi Speciali assegnati dal Comitato Organizzativo.

Come nella passata edizione, ha avuto peso il voto live online del pubblico presente che ha contribuito, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione online del pubblico è avvenuta tramite la scansione di un QR code che permette di assegnare un voto al proprio cantante preferito (scuole escluse).

I vincitori di ieri sera che andranno direttamente in finale sono:

– Frida Ternetti – Regalerò un sogno (Categoria A)

– Sofia Bertaccini – Ti sento (Categoria B)

– Samuele Bertoni – Lose control (Categoria C)

Non sono mancati momenti di commozione nel ricordare Pape Gurioli, presidente della Giuria tecnica, spentosi lunedì 12 marzo a soli 65 anni. “Difficile immaginare la Giuria senza di lui” è stato ricordato.

Il format della manifestazione si rivelato vincente anche quest’anno: musica al 100% live grazie alla storica band del Pavone d’Oro, ai musicisti di Artistation, al ai due cori delle voci bianche (diretto da Daniela Peroni) e del Pavone D’Oro.

Durante la serata c’è stato spazio anche per un un fuori programma. Il maestro Gabriele Bertozzi, a capo della band del Pavone si è inginocchiato davanti alla storica compagna di vita, Antonella Donatini per chiederla in sposa tra gli applausi e le grida festanti del pubblico in sala.

A condurre le serate sono Enrico Palli, Sandro Bucci, Mattia Delpopolo e Simone Leonardi.

Media partner della manifestazione come nelle passate edizioni sarà Horizon srl, mentre la parte luci, audio e video è affidata a AVL Solution.

La manifestazione è resa possibile grazie al Patrocinio del Comune di Faenza e al supporto di: Coop. CLAI, La BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, Bucci Industries, Gruppo CONAD (Supermercati Arena, Cofra S.C., Filanda Distribuzione, Supermercato Garibaldi), Caffè Poli, Confartigianato Ravenna, AVIS Faenza Odv, Cooperativa sociale Zerocerchio, FALC Industria macchine agricole, Tipografia Faentina.

Per info:

sito internet:

www.ilpavonedoro.it

pagina FB ufficiale del concorso:

profilo IG ufficiale del concorso:

https://www.instagram.com/pavonedoro/

biglietti per finalissima:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/440-pavone-d-oro/260960