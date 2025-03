Prenderà il via domani sera con la prima semifinale la 44a edizione del concorso canoro faentino Il Pavone d’Oro, ideato da don Italo Cavagnini nel 1969. Saranno oltre 220 le giovani ugole che calcheranno il palco del Masini, grazie alla partecipazione di sei classi di scuole elementari del territorio per le quali, per il terzo anno consecutivo, è stata creata una categoria ad hoc. Oltre a domani sera, le semifinali si terranno anche sabato e domenica, mentre la finalissima sarà il 22 marzo.

Durante le tre semifinali tutti i cantanti si contenderanno il posto in finale e saranno valutati da una giuria di esperti musicali e addetti del settore dello spettacolo. Come per la passata edizione, anche il voto live online del pubblico presente contribuirà, insieme al voto della giuria tecnica, a decretare un finalista per serata per ogni categoria in gara. La votazione live del pubblico avverrà tramite la scansione di un QR code che permetterà di assegnare un unico voto per categoria (Scuole escluse) al proprio cantante preferito.

Passeranno quindi alla finalissima del 22 marzo i primi 6 classificati delle Categorie A, B e C e la classe vincitrice della Categoria Scuole. Il vincitore assoluto della 44a edizione verrà poi scelto tra i soli finalisti della Categoria C. Al termine delle tre serate di semifinale verranno annunciati anche i 3 Premi Speciali (intitolati a Domenico Bendoni, Maurizio Tramonti e Giancarlo Alboni) assegnati dal comitato organizzativo insieme al totale dei finalisti. Non mancherà il tema cartooniano o cinematografico a fare da fil rouge durante lo svolgimento della kermesse. A tal proposito una novità sarà rappresentata dalla collaborazione con la Compagnia Teatrale del Cancello di Faenza, formata da artisti faentini che ha portato in scena, negli ultimi anni, diverse commedie musicali e coinvolto tanti spettatori.

Resta invariato il format della manifestazione: musica al 100% live grazie alla storica band del Pavone d’Oro capitanata dal maestro Gabriele Bertozzi. I più piccoli e le scuole saranno invece accompagnati dai giovani musicisti di Artistation. Alle band si uniscono il Coro delle Voci Bianche, diretto da Daniela Peroni e il Coro del Pavone D’Oro.

Media partner della manifestazione come nelle passate edizioni sarà Horizon srl, mentre la parte luci, audio e video è affidata a AVL Solution.

L’ingresso alle semifinali sarà ad offerta libera, ma ad accesso controllato sino ad esaurimento posti disponibili mentre i biglietti per la finalissima saranno acquistabili online sul sito Vivaticket o presso i rivenditori locali Vivaticket. Prezzi e disponibilità qui: https://www.vivaticket.com/it/ticket/440-pavone-d-oro/260960

La manifestazione è resa possibile grazie al Patrocinio del Comune di Faenza e al supporto di: Coop. CLAI, La BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, Bucci Industries, Gruppo CONAD (Supermercati Arena, Cofra S.C., Filanda Distribuzione, Supermercato Garibaldi), Caffè Poli, Confartigianato Ravenna, AVIS Faenza Odv, Cooperativa sociale Zerocerchio, FALC Industria macchine agricole, Tipografia Faentina.

Di seguito l’elenco dei cantanti in gara in ordine di esibizione

VENERDI’ 14 MARZO IªSEMIFINALE

CATEGORIA A

1 CAMILLA NANNINI – UN SOGNO SPLENDE IN ME

2 CHIARA CALAMELLI – UN PUNTO DI VISTA STRAMBO

3 REBECCA RACU – IL CONTADINO

4 MATILDE GUBELLINI – L’AMICA MIA FANTASMA

5 ORLANDO – LODOVIDO MELE – PER UN DITINO NEL TELEFONO

CATEGORIA B

1 IRIS CIMATTI – NO ROOTS

2 MATTEO PIRAS – FOREVER YOUNG

3 SOFIA RONCHI – STRAORDINARIO

4 LAURA CIRINA – TATOO

5 CRISTINA CASADEI – MONA LISA

6 CAMILLA ALVISI – WHAT WAS MADE FOR

CATEGORIA SCUOLE

1 TOLOSANO CL.2B – CUSTODI DEL MONDO

2 TOLOSANO CL.4A – ITALO DISCO

CATEGORIA C

1 NORA MONTEVECCHI – INFATUATION

2 SARA CALAMELLI – MILLION REASONS

3 MARIA GIULIA – CIRINA HELLO

4 LORENZO SANSAVINI – PERFECT

5 SARA LIVERANI – BLANK SPACE

6 ILARIA SOZZI – WOMAN IN LOVE

Per info:

sito internet:

www.ilpavonedoro.it

pagina FB ufficiale del concorso:

profilo IG ufficiale del concorso:

https://www.instagram.com/pavonedoro/

biglietti per finalissima:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/440-pavone-d-oro/260960