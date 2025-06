44 milioni di euro di fatturato per Copura: nel 2025 la cooperativa compie 50 anni

44 milioni di euro di fatturato, 1 milione in più rispetto all’anno precedente. Copura chiude il 224 con numeri importanti. La situazione è ancora più positiva se si considera la controllata Kineo Energy & Facility, che porta, all’interno del bilancio consolidato, il fatturato a 100 milioni. 1290 i dipendenti, quasi 1000 i soci, premiati per i risultati raggiunti.

La cooperativa nel 2025 festeggia 50 anni e in autunno offrirà alla cittadinanza il nuovo spettacolo di Marco Paolini.