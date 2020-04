43 furti nelle abitazioni di Marche e Romagna nelle settimane prima di Natale: in 3 in carcere

43 furti commessi fra Pesaro, Rimini, Ravenna e Forlì. Tre albanesi, arrestati in flagranza di reato il 29 dicembre dello scorso anno dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo sono finiti in carcere con l’accusa di aver commesso 6 furti aggravati in concorso, di cui due tentati, e sono indagati per appunto tutti gli altri episodi. Due mesi d’indagine partite da un furto commesso ad Osimo il 9 dicembre, seguito da una serie di raid nella altre province durante le settimane che anticipavano il Natale e che avevano colpito anche il territorio ravennate. Ladri acrobati sono stati definiti dalle forze dell’ordine, in grado di raggiungere i piani alti delle abitazioni, arrampicandosi lungo grondaie o utilizzando le ringhiere delle finestre.