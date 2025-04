Domenica 27 aprile alle ore 15.30 , si conclude la 43^ edizione della Rassegna Ritroviamoci al Rasi, con la compagnia teatrale San Severo di Ponte Nuovo che porterà in scena al Teatro Rasi di Ravenna (Via di Roma, 39) “Ac fati fiöli!’, commedia dialettale brillante in tre atti di Romano Comandini. Regia di Giuliana Camorani

Mimmo ed Orietta hanno tre figlie in età avanzata che non hanno ancora trovato l’uomo giusto per sposarsi.

Quindi chiedono l’intervento dell’amico Onorio che sceglierà, per ognuna di loro, il pretendente giusto in base alla loro indole.

Quando tutto sembra andare per il meglio Mimmo sospetta che i tre arrivati siano il frutto dei suoi “peccati” di gioventù e, sfidando le ire di Orietta , confessa le sue colpe.

Ma la moglie, a sorpresa, gli toglierà ogni dubbio e finalmente le tre ragazze potranno sposare i loro spasimanti.

Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero € 10,00; ridotto € 8,00 (informazioni presso la biglietteria); soci Capit € 7,00.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro un’ora prima dell’inizio degli spettacoli e il giovedì pomeriggio, dalle 16,00 alle 18.00, oppure online sul sito www.vivaticket.it

La rassegna è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con www.comune.ravenna.it e col sostegno della BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.

Informazioni: Capit Ravenna tel. 0544 591715 dal lunedì al venerdì h. 9.00/12.30 info@capitra.it