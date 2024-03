Ecco cosa scrive Vitucci poche ore fa: “Questa notte ci ho pensato a lungo ed alla fine ho deciso di rifiutare l’ invito del programma di Alessandro Borghese.

Ma in fondo io ho già vinto, perchè ho vinto con la stima della gente, perchè sono un autodidatta venuto dai vicoli di Napoli che dal nulla si è costruito una strada in questo mondo in una terra non sua ed è riuscito prima a portare avanti per 16 anni un ristorante meraviglioso e poi a rianimare, in meno di due anni e quadruplicando la clientela, un locale come Lo Chalet dello Sport dopo che era praticamente andato malauguratamente a picco.