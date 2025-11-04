4 novembre: Faenza ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale

Il Comune di Faenza ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di appuntamenti nel corso del 4 novembre, anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, per l’Italia, dopo la firma dell’armistizio con l’impero Austro-Ungarico, a Villa Giusti, nel padovano.

La decisione di porre fine alle ostilità avvenne dopo la disfatta imperiale nella seconda battaglia del Piave e il contrattacco italiano nella battaglia di Vittorio Veneto, sempre sul Piave e sul Massiccio del Grappa.

L’armistizio segnava anche la conclusione del processo di unificazione del Paese, con l’annessione di Trento e di Trieste.