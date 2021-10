“Ravenna e Dintorni pubblica “Il Bombolone”, editoriale satirico del giornale.

Dopo la riuscita manifestazione di ieri (30/10) esce il commento a caldo sulla testata e il giornalista chiede silenzio in rispetto delle famiglie che hanno avuto decessi a causa del virus. Senza tanti giri di parole scrive che “ce ne fottiamo del prossimo”.

Definisce tutti i presenti Anti Greenpass, No Vax, Negazionisti della letalità del Covid.

Partiamo da qui.

1) Ieri si manifestava contro il marchio verde (come ben si vede anche dalla foto allegata al vostro articolo).

2) Erano presenti molti vaccinati contrari al marchio ed anche familiari ed amici di persone che hanno avuto reazioni avverse al magico siero (ma non vi siete neanche presi la briga di domandare).

3) “Grazie” all’epidemia in regione abbiamo avuto più di 13000 decessi? Vero! Così suddivisi, a grandi linee, secondo le ultime stime dell’ISS: 377 PER covid, gli altri CON covid e svariate patologie aggiuntive e, forse oggi è un po’ più chiaro, protocolli ministeriali completamente sballati.

Chiedete silenzio e rispetto?

Chiedetelo anche per chi ha perso il lavoro per quella che dovrebbe essere una libera scelta e urlatelo con la stessa veemenza con cui ci offendete dicendo che “ce ne fottiamo del prossimo”. Perché chi manifesta oggi non lo fa per se, ma per tutti gli italiani.

P.S.

Tornate a scrivere banali articoli di satira per esseri marchiati superiori. Non farà ridere, ma non leggeremo “cavolate” (perché il rispetto sta anche nelle parole che usiamo).”