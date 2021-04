“Vorremo far notare al primo cittadino che è sindaco di tutti i ravennati e non solo di chi lo ha eletto.

Quindi demonizzare centinaia di residenti nel territorio comunale perché protestano agli incontri che 3V Ravenna da mesi organizza settimanalmente, risulta in contrasto con la sua carica.

Cogliamo l’occasione per invitare il primo cittadino a partecipare ai prossimi incontri già in programma, così potrà chiedere ai partecipanti da dove provengono e, magari, leggere insieme al nostro candidato per le prossime elezioni comunali Emanuele Panizza gli articoli della Costituzione.

Sempre che il Ministro dell’Interno, non accetti la proposta del sindaco di limitare gli spostamenti tra comuni costringendo, così, il primo cittadino a restare a casa sua a Cervia.”