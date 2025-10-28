Ad animare il secondo week-end di novembre torna la Festa d’autunno, ormai giunta alla sua 38^ edizione e organizzata dalla Comunità “Sasso” di Marradi, gestita dalla cooperativa Co.m.e.s..

Nella prima giornata della festa, sabato 8 novembre a partire dalle ore 9.00, presso l’aula Magna della Scuola Secondaria 1^ grado “A. Baccarini” di Russi, si terrà un incontro sulle dipendenze durante il quale i ragazzi della Comunità Sasso incontreranno i ragazzi, le ragazze delle classi terze.

All’interno del tendone poi, alle 17.30, la cittadinanza tutta è invitata ad un incontro pubblico dal titolo “Carcere: quando la vera sicurezza è nella cura dei rapporti”, nel quale interverranno la Dott.ssa Ludovica De Fazio, Psicoterapeuta Ser.D.P. Ravenna, l’Avvocato Andrea Maestri, avvocato Cassazionista e attivista per i diritti umani-Avvocati di Strada e Lucia Samorì della Comunità Sasso Montegianni.

Anche quest’anno poi, domenica 9 novembre, in piazza Farini sotto il tendone a partire dalle 9.30, alcune associazioni di Russi esporranno i loro gadget e materiale informativo, mentre i rappresentanti della Comunità Sasso si presenteranno al pubblico con la vendita dei loro prodotti e la cottura delle castagne.

Fuori dal tendone, in mattinata, saranno inoltre presenti la Pubblica Assistenza e il Lions Club di Russi per il controllo gratuito della glicemia come prevenzione all’insorgenza del diabete.

Alle ore 12.30 in Parrocchia, presso l’Oratorio Don Bosco, ci sarà poi il consueto pranzo preparato dai ragazzi della Comunità “Sasso”, il cui ricavato sarà devoluto alla comunità stessa per iniziative volte alla prevenzione e al recupero nell’ambito del disagio e delle dipendenze.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, intrattenimento musicale con “The Violet Sin”, un duo composto da Andrea Grossi (chitarra e voce) e Giuseppe Capriati (batteria), che porterà sul palco un repertorio di cover pop dagli anni ’80 ad oggi, tra arrangiamenti stravolti e melodie portate su sonorità rock.

Alle ore 15.30, da Piazza Farini inoltre partirà la camminata ludico motoria “Casa della salute”.

MOSTRE:

Contestualmente alla Festa d’Autunno, presso l’ex Chiesa in Albis a partire da venerdì 7 novembre, sarà visitabile anche la mostra “LA PORTA È APERTA: TI ASPETTIAMO PER FARE UN PASSO IN PIU‘”, a cura delle Associazioni di volontariato di Russi, che darà l’opportunità di conoscere e di confrontarsi con la realtà del volontariato, di comprenderne la forte passione, l’impegno ed anche le difficoltà.

Orari di apertura: venerdì 7 novembre dalle 9.00-12.00, sabato 9.00, sabato 8 novembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00-19.00, domenica 9 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 8 e domenica 9 novembre, sotto i portici di Piazza Farini potrete vedere la mostra “Manifesti per Gaza”, una mostra collettiva di illustrazioni dal mondo a cura di Art1vists for Pale5tin3 e promossa dalla cooperativa Co.m.e.s..

Le autrici e gli autori dei manifesti hanno sentito la necessità e la responsabilità di fare qualcosa perché della Palestina e della Striscia di Gaza si parli. Hanno sentito l’urgenza di usare le proprie mani e la propria arte per cercare di restituire al popolo palestinese la dignità che gli viene negata. I manifesti sono in vendita a 10€ per sostenere progetti in Cisgiordania.

PROGRAMMA:

VENERDI’ 7, SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE

Ex Chiesa in Albis | Piazza Farini

LA PORTA E’ APERTA, TI ASPETTIAMO PER FARE UN PASSO IN PIU’

mostra a cura delle Associazioni di volontariato di Russi

orari di apertura: venerdì 9.00-12.00, sabato 9.00-12.00 e 16.00-19.00, domenica 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE

Portici di Piazza Farini

MANIFESTI PER GAZA

mostra collettiva a cura di Art1vists for Pale5tin3

SABATO 8 NOVEMBRE

Ore 9.00 | Aula Magna Scuola Secondaria di Primo Grado di Russi

La Comunità Sasso incontra i ragazzi e le ragazze delle classi terze dell’I.C. Russi

Ore 17.30 | Tendone in Piazza Farini

“CARCERE: QUANDO LA VERA SICUREZZA È NELLA CURA DEI RAPPORTI”

incontro pubblico

Interverranno:

D.ssa Ludovica De Fazio – Psicoterapeuta Ser.D.P. Ravenna

Avv. Andrea Maestri – avvocato Cassazionista e attivista per i diritti umani- Avvocati di Strada

Lucia Samorì – Comunità Sasso Montegianni

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Ore 8.00/12.00 | Piazza Farini

Il Lions Club Russi, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Russi organizza in piazza Farini il controllo gratuito della glicemia come prevenzione all’insorgenza del diabete

Dalle ore 9.30 fino a sera – Tendone in Piazza Farini

Banchi espositivi delle Associazioni, pesca delle piante, vendita marroni e prodotti tipici

Ore 11.00 – Celebrazione Santa Messa

Ore 12.30 – Pranzo della solidarietà presso l’Oratorio Don Bosco organizzato dalla Parrocchia, dalla “Comunità Sasso” e dalle Associazioni (costo € 15 a sostegno della Comunità).

Prenotazione obbligatoria entro il 6 novembre presso la sala Don Gordini (martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11, domenica dalle ore 10 alle ore 12) oppure via mail a cultura@comune.russi.ra.it

Dalle ore 15.00 – Intrattenimento musicale con il duo “The violet sin”

Ore 15.30 – Camminata ludico motoria “Casa della Salute” (partenza da Piazza Farini)

Per tutta la giornata sarà presente un punto vendita gestito dai ragazzi e dalle ragazze della “Comunità Sasso” di Marradi con: torte, miele, pane toscano, frittelle dolci, marroni… e i famosi “bruciati”.