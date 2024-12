Gli ultimi trent’anni, le Acli S. Stefano si sono contraddistinte per i loro gesti di solidarietà, di pace, adoperandosi in iniziative specifiche: dai bambini della ex Jugoslavia, all’adozione a distanza, agli aiuti per il Burundi; per non parlare del crollo della scuola dei bambini a S. Giuliano di Puglia in Molise e dell’aiuto ai terremotati dell’Aquila e di Modena, oltre alle famiglie bisognose nel ravennate. Poi nel 2015, il Circolo Acli si è ulteriormente allargato con la nascita del Punto famiglia, per dare risposte a tutte le famiglie bisognose del territorio delle Ville unite (S. Stefano-Carraie-S. Pierino-Campiano-Osteria-S. Pietro in Vincoli) e offrire supporto concreto alle famiglie in difficoltà nel periodo del Covid e poi dell’alluvione.

Molta attenzione è stata dedicata ad incontri e convegni su temi della Chiesa, della Politica, della Salute, dei problemi della zona delle Ville Unite , ultimo il Convegno sulle truffe con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.Iniziative fatte con il Patrocinio delle Acli Provinciali Ravenna.

Recentemente iil Circolo ACLI S:STEFANO , ha avuto l’onore di essere visitato dal Presidente Nazionale ACLI Emiliano ;Manfredonia, recentemente riconfermato al Congresso Presidente Nazionale Acli, complimentandosi con i soci e dirigenti del Circolo per le bellissime iniziative che il Circolo organizza.

Non sono mancate i raduni cicloturistici “non agonistici” organizzato dagli stessi cicloturisti per le strade della Romagna e fuori regione. L’aggregazione sulle due ruote per gli aclisti, rappresenta l’anima del Circolo e leva per le iniziative.

Ne corso del conviviale incontro a Roncofreddo “Ristorante Venturi” i ciclisti riceveranno un premio particolare per la loro fedeltà al Circolo Acli, e sarà l’’occasione per programmare le iniziative 2025.