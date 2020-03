Incidente mortale nella notte fra giovedì e venerdì lungo la Romea a Lido degli Estensi. A perdere la vita un ragazzo di 33 anni, residente nel faentino, di origine straniera. Il 33enne stata camminando sul bordo della strada quando è stato investito da un camion guidato da un 43enne. Dopo l’urto, a lanciare l’allarme è stato lo stesso camionista, ma, al loro arrivo sul luogo dell’incidente, medici e infermieri del 118 non hanno potuto far niente per salvare il 33enne.

La ricostruzione di quanto accaduto è stata affidata ai carabinieri di Lido degli Estensi. Il camionista, un polacco, è ora indagato per omicidio stradale.