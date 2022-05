Oltre 2000 bambini di classe V provenienti da tutte le Province italiane hanno partecipato oggi alla “Giornata dello sport per la scuola primaria”, una grande festa organizzata allo Stadio Olimpico di Roma e promossa dal Ministero dell’Istruzione, dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute per promuovere l’attività motoria e diffondere la cultura sportiva nella scuola primaria.

Faenza è stata rappresentata dalla la classe 5A della scuola Primaria Pirazzini.

La classe 5A della scuola PIRAZZINI- I. C. Matteucci, vincitrice del contest nazionale “Scuola Attiva Kids” ha partecipato alla “Giornata per lo Sport per la scuola Primaria” che si è svolta a Roma il 25 maggio.

I nostri ragazzi, accompagnati dagli insegnanti e dal tutor, hanno avuto l’onore di prendere parte alla grande festa allo Stadio Olimpico: è stata una giornata bellissima, all’insegna del divertimento e della promozione dello sport , con più di 1800 bambini provenienti da tutta Italia, una classe per provincia.

Alla manifestazione sono intervenuti il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, Valentina Vezzali ( sottosegretario con delega allo Sport, oltre che campionessa olimpica di fioretto) e altre leggende dello sport italiano che hanno portato la loro testimonianza.

Sul campo erano presenti ben 29 Federazioni Sportive Nazionali, che hanno coinvolto i bambini nei giochi e nelle attività sportive.

Allo stadio Olimpico i nostri studenti hanno giocato e incontrato grandi campioni, vivendo momenti indimenticabili e grandi emozioni.

La 5A del Pirazzini ha vinto realizzando un disegno sul tema “benessere e movimento” per il progetto “Attiva Kids”organizzato dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport, e “Sport e Salute”, con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria e la cultura sportiva nella Scuola primaria. Il disegno, particolarmente creativo, si è classificato al primo posto nella provincia di Ravenna, regalando così alla classe il viaggio a Roma. Complimenti!

Erano in campo 30 Federazioni sportive, 130 tecnici federali e tutor laureati in scienze motorie, i tecnici del Comitato Italiano Paralimpico e i campioni sportivi, testimonial delle Federazioni che hanno supportato i bambini nelle aree sportive allestite da ciascuna Federazione.

Erano presenti anche tante Legend di Sport e Salute che hanno presentato il programma della giornata, coinvolto i bambini nei giochi e veicolato messaggi di sensibilizzazione sull’importanza dell’attività sportiva a partire dalla scuola primaria.

Stamani, dalla Tribuna Autorità dell’Olimpico, sono intervenuti il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali e il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

“Oggi è una grande festa, vedo tanti bambini venuti qui per divertirsi: la scuola deve essere un posto dove ci si diverte insieme” – ha affermato il Ministro Bianchi, proseguendo “Il primo modo per riuscire a divertirsi insieme è muoversi, e quindi serve imparare a muoversi. In un disegno di scuola aperta, inclusiva e affettuosa, il primo affetto che bisogna avere è verso noi stessi: quando si cresce serve amicizia col proprio corpo, non solo per il discorso della salute, ma anche per giocare con gli altri”.

“La Giornata per lo Sport è frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha coinvolto bambini e famiglie” – ha sottolineato la sottosegretaria Vezzali, aggiungendo “Mi auguro sia solo inizio di percorso virtuoso, che faccia capire l’importanza del movimento e di una corretta alimentazione. Ringrazio il Ministro Bianchi che ha compreso l’importanza dello sport nella scuola primaria. L’attività fisica è l’unico presidio in zone disagiate, ed è utile per sensibilizzare giovanissimi. Se coinvolgeremo sin da piccoli i bambini nello sport, avremo una società migliore”.

“Oggi è una giornata straordinaria” – ha detto il presidente Cozzoli -. “Stamattina è un punto di partenza per disegnare una nuova idea di scuola, grazie al sottosegretario Vezzali, grazie al Ministro Bianchi e grazie allo sport, oltre 2000 bambini provenienti da tutta Italia hanno potuto praticare attività sportiva al centro dello Stadio Olimpico. Quest’anno Sport e Salute ha voluto puntare sulla scuola con un investimento straordinario. Abbiamo coinvolto un milione e mezzo di bambini nella scuola primaria, 66mila classi, 60% della popolazione scolastica, da ogni provincia italiana. Siamo felici che lo sport sia un diritto, un valore morale e sociale” – ha concluso Cozzoli.