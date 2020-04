32 casi di coronavirus alla casa di riposo di Russi: 24 anziani e 8 dipendenti

Sono 32 i casi di coronavirus all’interno della Casa di Riposo Baccarini di Russi, 24 anziani, su 61 degenti, e 8 dipendenti della struttura su 51 lavoratori. 112 in totale i tamponi svolti. C’è preoccupazione in città per quanto sta succedendo nella struttura di via Faentina nonostante le rassicurazioni arrivate dal sindaco Valentina Palli sullo stato di salute dei degenti. Sono 3 al momento le persone ricoverate. Duse si trovano nel reparto di Infettivologia mentre l’altro paziente è ricoverato in Pneumologia.