Nuova apertura a Faenza per Monica Valmori, imprenditrice di lunga esperienza nel settore, che giovedì 20 novembre ha inaugurato un nuovo bar in via Piero della Francesca 5, presso il distributore di carburanti.

Il locale è operativo con orari ampi e flessibili, pensati per rispondere alle esigenze di chi lavora e si muove in città, per offrire colazioni e aperitivi: infatti, il bar è aperto dal lunedì al venerdì dalle 4:00 alle 19:00 ed il sabato dalle 5:30 alle 12:00.

Quella di via Piero della Francesca rappresenta la seconda apertura a Faenza, dopo il bar inaugurato lo scorso anno in via Malpighi, e si affianca a un’ulteriore attività già avviata a Cotignola, a conferma di un percorso imprenditoriale solido e in continua crescita.

Un traguardo importante per Monica Valmori, che il 2 dicembre ha festeggiato 32 anni di attività imprenditoriale, maturata con professionalità, passione e attenzione al territorio. L’imprenditrice è associata a Confesercenti Ravenna-Cesena, sede di Faenza.

L’Associazione esprime soddisfazione per questa nuova apertura, che contribuisce a valorizzare l’offerta commerciale locale e testimonia la vitalità dell’imprenditoria faentina.