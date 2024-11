Sabato 30 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna, si svolgerà la cerimonia dell’Associazione 50&PIU’, aderente a Confcommercio provincia di Ravenna, che premierà i propri soci che hanno svolto un’attività del commercio, turismo o servizi per oltre 25, 40 e 50 anni conferendo loro l’onorificenza nazionale di Maestri del Commercio.

L’Associazione 50&PIU’ che da pochi giorni ha festeggiato i suoi primi 50 anni di vita, intende, ogni due anni, chiamare a se i soci più longevi per ricevere un prestigioso premio. Questi soci con le loro attività hanno creato benessere per se stessi, per la loro famiglia e per tutta la comunità.

50&PIU’ è un’Associazione di pensionati che conta a Ravenna circa 3.600 soci ed in Italia oltre 350 mila.

Quest’anno il premio viene assegnato a 31 imprenditori. Nell’occasione Ottavio Righini, Presidente di 50&PIU’ Ravenna, conferirà, inoltre, il Premio Speciale Aquila di ferro 2024 a Gian Carlo Minardi, imprenditore della Formula 1 di Faenza.

Questo l’elenco di tutti i premiati con l’Aquila di ferro: Cardinale Ersilio Tonini (2003), Pietro Baccarini (2005), Arrigo Sacchi (2007), Cristina Muti Mazzavillani (2009), Antonio Patuelli (2011), Giordano Angelini (2013), Aristide Canosani (2015), Gabriele Albonetti (2017), Ernesto Giuseppe Alfieri(2019), Sistema Sanitario Ravenna (2022).

Di seguito l’elenco dei premiati

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’argento – 25 anni di attività

Antonella Chiarini (Faenza – mangimi e animali da cortile), Loretta Dal Prato (Casola Valsenio – ristoratrice)

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila d’oro – 40 anni di attività

Cesare Brusi (Cervia – direttore Confcommercio Cervia), Lorena Poni (Cervia – albergatrice), Paolo Caroli (Faenza – cartolibreria), Pietro Maretti (Faenza – agente di commercio), Gabriella Cappelli (Lugo – direttore Confcommercio Lugo), Romano Bertaccini (Ravenna – funzionario Confcommercio Ravenna), Lazzaro Bosi (Lugo – agente di commercio), Patrizia Cimatti (Sant’Alberto – articoli per la casa), Emanuela Collina (Faenza – bar), Silvia Galli (Riolo Terme – cartolibreria – articoli da regalo), Danilo Marchiani (Ravenna – ristoratore), Giovanna Pampolini (Ravenna – ristoratrice), Giampaolo Piani (Faenza – prodotti ortofrutticoli), Giovanna Pipani (Ravenna – profumeria), Vittorio Squassoni (Ravenna – agente di commercio), Claudio Zanellato (Lugo – agente di commercio).

MAESTRI DEL COMMERCIO – Aquila di diamante – 50 anni di attività

Marina Medri (Cervia – albergatrice), Antonia Palmisano (Cervia – albergatrice), Vittorio Roncagli (Cervia – libero professionista), Iride Siboni (Cervia – albergatrice), Roberto Benazzi (Marradi – gioielleria), Dorothea Bielke (Brisighella – articoli ortopedici), Rosa Casadio (Faenza – commercio calzature), Pietro Pedna (Faenza – vendita mangimi – animali da cortile), Gianfranco Zanotti (Bagnacavallo – agente di commercio), Bruna Focacci (Ravenna – Tendaggi), Anacleta Pasi (Russi – ferramenta), Tiberio Roncuzzi (Ravenna – prodotti ortofrutticoli), Onorio Vecchi (Alfonsine – agente di commercio).