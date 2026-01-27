Trecentomila euro per finanziare progetti di ricerca traslazionale sulle tecnologie per la salute. È il budget previsto nel Bando ricercaci | Ricerca, Cura, Innovazione 2026 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, aperto in particolare ai ricercatori che lavorano in Università, enti di ricerca o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nei territori di Bologna o Ravenna, con un rapporto di lavoro che consente la possibilità di ricevere finanziamenti di ricerca a proprio nome e con termini temporali compatibili con la durata prevista per il completamento della proposta progettuale presentata.

L’oggetto del bando è la ricerca traslazionale sulle tecnologie per la salute e si concentra sulle principali aree di intervento: la salute della donna e del bambino, le malattie infettive, le malattie correlate all’invecchiamento, la prevenzione e la diagnosi, e la medicina di genere, anche in relazione ai fattori ambientali.

Tra le proposte presentate saranno valutate quelle che hanno come oggetto le tecnologie per la salute, tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, ricadono:

Informatica medica e Mobile Health

Sensori di segnali fisiologici ambientali, indossabili e impiantabili

Telemedicina e teleradiologia

Bioinformatica e tecnologie per la medicina di precisione

Robotica medica

Biomateriali, ingegneria dei tessuti, bioprinting , dispositivi medici su misura

, dispositivi medici su misura Tecnologie biomeccaniche, protesi e ortesi

Strumentazione biomedicale

Protesi, ausili e tecnologie per i disabili

Applicazioni cliniche dell’Intelligenza artificiale (ad esempio, radiomica)

Gemelli digitali per uso clinico e in silico trials

Tecnologie chirurgiche, realtà estesa

Applicazioni cliniche dell’Internet of Things

La disponibilità finanziaria complessiva per il bando è 300.000 euro. Ogni progetto selezionato verrà finanziato con un contributo massimo di € 25.000, appropriato a progetti il cui scopo sia produrre dati preliminari ed esplorativi che possano supportare possibili richieste di finanziamento future più corpose da parte di altri enti finanziatori nazionali ed europei (research seed funding).

Il processo di selezione sarà articolato in due fasi. Attraverso l’usuale processo di valutazione anonima peer and panel review si disporrà una graduatoria valutando la congruenza del progetto con il bando, la qualità scientifica del progetto e l’eccellenza della squadra dei proponenti.

In una seconda fase i progetti saranno ulteriormente valutati in termini di potenziale impatto sulla promozione della salute nei territori di interesse della Fondazione e di coerenza e integrazione delle competenze. Saranno valutati favorevolmente quei progetti che dedicheranno parte del budget richiesto per finanziare borse di dottorato o contratti a termine per giovani ricercatori.

Le proposte dovranno pervenire con procedura online secondo le modalità definite alla pagina ‘Chiedi un contributo’ sul sito della fondazione, dal 2 febbraio 2026 e non oltre le ore 12:00 del 2 aprile 2026.