30 anni di Università a Ravenna celebrati con una mostra

È stata inaugurata ieri la mostra ‘Ravenna, dall’Università in poi’, curata da Giannantonio Mingozzi in collaborazione con Fondazione Flaminia. L’esposizione, allestita nelle vetrine “Private Banking” de la Cassa di Ravenna Spa in piazza del Popolo e visibile fino al 6 luglio, raccoglie foto, documenti e testimonianze dei corsi di laurea dell’Università di Bologna insediati a Ravenna da trent’anni a questa parte. L’evento è stata inoltre l’occasione per ricordare i risultati ottenuti negli ultimi anni dal Campus di Ravenna, che conta attualmente 19 corsi di studio e un incremento di immatricolazioni del 23% all’inizio dello scorso anno accademico. Alla cerimonia d’inaugurazione ha preso parte tra i vari ospiti anche l’ex Magnifico Rettore Fabio Roversi Monaco, a cui si deve il merito di aver avviato il percorso universitario a Ravenna.