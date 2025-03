Trent’anni di storia, tradizione e innovazione culinaria: la rassegna gastronomica “Il Piatto Verde” celebra il prestigioso traguardo della 30esima edizione. Uno degli eventi gastronomici più longevi d’Italia, quest’anno sarà dedicato volutamente alle erbe della longevità, esplorando il loro utilizzo in cucina attraverso eventi, degustazioni e incontri con chef di fama nazionale.

Fino al 13 aprile, eventi gastronomici tra cultura e sapori animeranno alcune dello location simbolo di Imola, l’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, Tossignano, il Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola,Casola Valsenio, il Giardino delle Erbe, e soprattutto Riolo Terme, la Rocca e l’Istituto Alberghiero Statale “Pellegrino Artusi”, la cittadina che ha visto nascere questa storica manifestazione. L’evento è promosso da IF – Imola Faenza Tourism Company con la preziosa collaborazione dell’Istituto “Artusi”, per continuare a valorizzare il legame tra territorio e cucina.

Inoltre, per celebrare i tre decenni dell’evento, saranno coinvolti anche una decina di ristoranti del territorio che partecipano a un concorso per la valorizzazione delle erbe officinali nella ristorazione.

L’evento si aprirà sabato 22 marzo con un’esperienza unica: Cammina e degusta, un originale aperitivo all’interno dell’Autodromo di Imola, preceduto da una visita guidata del mitico circuito. Il 25 marzo, all’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, lo chef stellato Enrico Mazzaroni, del ristorante Il Tiglio di Montemonaco (AP), sarà protagonista della Cena stellata che promette un viaggio gastronomico d’eccezione. Il giorno seguente, Mazzaroni condurrà anche una speciale masterclass aperta sia al pubblico sia ai ristoratori. Il 27 e 28 marzo, sempre all’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, si svolgerà la consueta gara di cucina tra studenti degli Istituti Alberghieri italiani e stranieri. Il 28 marzo sarà una giornata all’insegna del gusto e della raffinatezza: nel pomeriggio, gli amanti del formaggio potranno partecipare a una verticale di Parmigiano Reggiano con in abbinamento i vini della Cantina Tre Monti di Imola, che ospiterà anche l’appuntamento. La sera, invece, sarà il momento della Cena di gala, nella sede dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, nel corso della quale verranno premiate anche le Scuole che hanno ben figurato alla gara internazionale di cucina a loro riservata. Lunedì 31 marzo, spazio all’arte bianca con una masterclass su pizza e pane a cura di Molino Naldoni a Faenza, mentre il 2 aprile si svolgerà il corso base con laboratorio sulla fermentazione delle verdure, condotto dall’esperta docente Sara Marani nei locali dell’Istituto Alberghiero. Il 6 aprile un appuntamento per i più piccoli: “Voliamo in Tavola!”, un pomeriggio al Parco della Vena del Gesso Romagnola a Tossignano (Museo Geologico) per far conoscere bacche, fiori e altre piante utilizzate dagli uccelli per nutrirsi e costruire i nidi.

Durante tutta la rassegna, ogni domenica si potranno scoprire i segreti delle erbe della longevità con visite guidate e laboratori di tisane presso il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Parallelamente, sempre la domenica, sarà possibile partecipare a “Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette”, una visita narrata alla Rocca di Riolo Terme ispirata alle tradizioni erboristiche di Caterina Sforza, con la realizzazione di una delle sue ricette.

Le 31 piante della longevità protagoniste dell’edizione 2025 del Piatto Verde sono: Abrotano (Artemisia abrotanum), Acetosa (Rumex acetosa), Acetosella (Oxalis acetosella), Achillea (Achillea vulgare), Assenzio (Artemisia absinthium), Assenzio gentile (Artemisia pontica), Balsamita (Chrysanthemum balsamita), Bardana (Arctium lappa), Calendula (Calendula officinalis), Carciofo (Cinaria sp), Cardo mariano (Silybum marianum), Cicoria (Cicoria inthibus), Coclearia (Cochlearia officinalis), Crepis sp., Crescione (Nasturtium officinale), Erba stella (Plantago coronopus), Estragone (Artemisia dracunculus), Grespino spinoso (Sonchus asper), Lepidio o crescione terrestre (Lepidium sativum), Luppolo (Humulus lupulus), Marrobio (Marrubium vulgare), Ortica (Urtica dioica), Picris sp., Pratolina (Bellis perenni), Rabarbaro (Rheum raphonticum), Rafano o cren (Nasturtium armoracia), Rucola (Diplotaxis tenuifolia), Rucola coltivata (Eruca sativa), Tanaceto (Tanacetum vulgare), Tarassaco (Taraxacum officinale), Vitalba (Clematis vitalba).

Info e prenotazioni: Imola Faenza Tourism Company tel. 0546 71044 – iat.rioloterme@imolafaenza.it