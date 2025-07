La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha arresto un cittadino straniero per i reati di detenzione illegale di arma e di droga.

Martedì scorso i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti sono intervenuti in seguito a una segnalazione per una lite in ambito familiare all’interno di un appartamento nel centro cittadino.

A seguito delle prime verifiche gli operatori hanno appreso della possibile presenza di armi nell’appartamento, per cui hanno proceduto a una perquisizione dello stabile, rinvenendo e sequestrando all’interno di un armadio, una pistola revolver calibro 38 illegalmente detenuta completa di 39 munizioni, sulla quale sono in corso accertamenti circa la provenienza.

L’operazione si è ulteriormente estesa con una perquisizione presso la cantina in uso al soggetto, dove sono stati trovati circa 2,9 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in più involucri e pronta presumibilmente per lo spaccio.

L’uomo, 34enne gravato da vari precedenti e condanne specifiche, è risultato anche privo di regolare permesso di soggiorno, pertanto è stato contestualmente denunciato e la sua posizione è in corso di approfondimento da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura

Informata la Procura della Repubblica di Ravenna, che ha disposto la traduzione del soggetto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva convalida.