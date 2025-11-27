Tutto pronto per la GIORNATA NAZIONALE PARKINSON negli oltre 100 centri specializzati, che da 14 anni si danno appuntamento l’ultimo sabato di Novembre (in questo 2025 corrisponde al giorno 29) per offrire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni preziose e puntuali su questa malattia così complessa ed eterogenea: IL PARKINSON.

La Rai anche quest’anno sarà al fianco della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus offrendo il Patrocinio Gratuito di Rai per la Sostenibilità ESG e la Media Partner della TGR all’iniziativa.

L’Associazione Ravenna Parkinson O.D.V e l’ Unita operativa Complessa di Neurologia di Ravenna che fa parte del Dipartimento Neuroscienze dell’AUSL della Romagna promuovono l’incontro:

Introduzione e saluti

a cura della dott.ssa Maria Grazia Piscaglia Direttrice f.f. U.O.C Neurologia/Stroke Unit Responsabile Centro Sclerosi Multipla e Malattie Neurodegenerative

Affrontare il Parkinson, non solo terapia farmacologica a cura della dott.ssa Lucia Pavolucci Dipartimento Neuroscienze Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Le fasi precliniche della malattia di Parkinson a cura delle dott.sse Maria Carmela Bloise e Paola Cinimo Dipartimento Neuroscienze Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Manuale di sopravvivenza per cargiver, di Daniele Fratocchi presentazione del volume a cura della dott.ssa Nicoletta Bacco Rappresentante direttivo Ravenna Parkinson O.D.V.

SALA Conferenze DEA (7. piano) Ospedale Santa Maria Delle Croci Ravenna ore 10.00 -12.00 Viale Randi, 5 – 48121 Ravenna

La giornata nazionale dedicata al Parkinson è promossa dalla Fondazione Limpe che ha tra i suoi obiettivi quello di poter offrire l’assistenza migliore alle persone affette da malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento.