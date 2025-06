E’ tutto pronto per la 26esima edizione del Torneo della Bigorda d’Oro che si disputerà sabato 7 giugno allo Stadio Bruno Neri. Il programma della Giostra prevede come sempre la tradizionale partenza del Corteo storico da Piazza del Popolo alle ore 19.00, che percorrerà le vie del centro fino ad arrivare al campo di gara, lo Stadio B. Neri. I Cavalieri a scendere in campo saranno Mattia Zannori per il Borgo Durbecco (che sostituisce Enrico Gnagnarella, infortunatosi durante l’allenamento al Centro Civico Rioni e a cui vanno gli auguri di pronta guarigione da parte dell’Amministrazione comunale e del Comitato per il Niballo) che presterà giuramento in Piazza del Popolo alle 19.00, Davide Ricci per il Rione Giallo, Luca Paterni per il Rione Nero, Lorenzo Fantinelli per il Rione Rosso e Stefano Venturelli per il Rione Verde. Il Corteo storico farà il suo ingresso allo Stadio alle 21.00 con i figuranti dei cinque Rioni ordinati secondo il piazzamento della Bigorda dell’anno precedente. Al termine, prenderà il via la Giostra. In caso di maltempo la Bigorda d’Oro sarà rinviata al giorno successivo, domenica 8 giugno, con gli stessi orari. La premiazione del vincitore avrà luogo al campo della Giostra al termine della gara.

Prevendite dei Biglietti, App segnapunti e Diretta Streaming

I biglietti della Bigorda d’Oro sono acquistabili online sul sito www.vivaticket.com (e nei loro punti vendita autorizzati) e alla biglietteria dello Stadio il giorno della Giostra nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio a partire dalle 16.30.

La Giostra verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Niballo Palio di Faenza (YouTube, FB e sito www.paliodifaenza.it) a partire dalle ore 21.00 e sul canale FB di FaenzaWebTv. Lunedì 9 giugno andrà inoltre in onda una sintesi della gara sul canale 14 di TeleRomagna alle ore 21.00 con replica martedì 10 giugno alle ore 23.45.

Per seguire l’andamento delle Giostre è possibile scaricare gratuitamente l’App Niballo Palio di Faenza dagli store online: un modo facile e veloce per restare sempre aggiornati e scoprire i tempi delle tornate in tempo reale. Scaricata l’ultima versione aggiornata, dal menu Impostazioni sarà possibile scegliere se attivare la versione “LIVE” attraverso cui appariranno in automatico scudi e tempi o se scegliere la modalità standard e appuntare direttamente gli scudi. Lo strumento digitale rappresenta l’alternativa alle schede tornate cartacee per rendere le Manifestazioni del Niballo ancora più sostenibili, offrendo all’utente anche la possibilità di consultare gli Albi d’oro delle edizioni passate di Palio e Bigorda, il programma 2025, le settimane nei Rioni e tante altre funzionalità.

GiraNiballo: spazio ludico dedicato ai bambini

Durante le giornate delle Giostre di Bigorda e Palio verrà allestito allo Stadio B. Neri uno spazio dedicato ai più giovani con il GiraNiballo, attività ludico-didattica già collaudata in occasione della Nott de Bisò. Proseguendo il percorso di divulgazione avviato nell’ottica dei laboratori didattici sul Niballo nelle scuole, lo spazio è pensato per intrattenere bambini e ragazzi una volta entrati allo Stadio in attesa dell’inizio di sfilata e Giostra con quiz e curiosità sulla storia manfreda, i suoi Rioni e le Manifestazioni del Niballo. Il GiraNiballo verrà situato all’interno dello Stadio, nei pressi della biglietteria a sinistra dell’ingresso centrale, e per la Bigorda sarà attivo dalle 19.00 alle 21.00 con tre educatrici e gadget per i partecipanti.

Modifiche alla viabilità

Si segnalano, infine, modifiche alla viabilità per la giornata del 7 giugno per consentire l’ingresso allo Stadio del Corteo storico: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella parte di piazzale Pancrazi compreso tra via Medaglie d’Oro e il civico 1/A nelle 4 file di box di sosta lato Ravenna, nella corsia che le separa, nella corsia adiacente alla recinzione della Stadio Bruno Neri, nei primi 50 metri lato Ravenna della corsia di accesso da via Oberdan. Dalle ore 15.00 del giorno 7 giugno 2025 alle ore 2.00 del giorno 8 giugno 2025 divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Piazza XI Febbraio: in ognuna delle due file centrali di box di sosta i primi due posteggi lato Forlì, eccetto mezzi di servizio della manifestazione. Divieto di sosta in Corso Mazzini, via Medaglie d’Oro – nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Mazzini e il civico 9 -, via Marozza – nel tratto compreso tra l’intersezione con via Medaglie d’Oro e il civico 43 sul lato Ravenna della carreggiata principale; dal civico 43 per metri 30 in entrambe le direzioni rispetto l’accesso carrabile al parco Bucci su tutti i lati delle carreggiate eccetto mezzi di servizio della manifestazione, nel tratto compreso tra il civico 29 e l’intersezione con via Morri eccetto mezzi di servizio della manifestazione. Divieto di transito sulla carreggiata per tutti i veicoli e per i pedoni, per il tempo necessario al trasferimento del personale facente parte della manifestazione e la sfilata del corteo storico e, comunque, sino a cessate esigenze dalle sedi rionali a Piazza del Popolo e da qui allo Stadio B. Neri.

PER INFO:

Comune di Faenza – Servizio Cultura / Palio

tel. 0546 691651 / 691662

www.paliodifaenza.it; email niballopaliodifaenza@romagnafaentina.it