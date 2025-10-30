Home Ultime news Faenza 25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne Ultime newsFaenzaIn evidenzaSocialeFaenza Web TvRavennaVideo 25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne Da Redazione - 30 Ottobre 2025 0 11 Condividi FacebookTwitterPinterestWhatsAppTelegramLinkedinEmail Presentate le iniziative dell’Unione della Romagna Faentina per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Articoli correlatiDi più dello stesso autore Nuova promozione per AVIS Faenza Collegio di Direzione di Ausl Romagna e donatori riuniti per la salute come bene comune Festeggiati al Sassoli di Lugo i cento anni di Clara Landi HOT NEWS Nuova promozione per AVIS Faenza A Madonna dell’Albero sta nascendo un comitato di quartiere. “Anas? Vogliamo... Calcio: Coppa Italia, Ravenna FC travolgente nel derby. 3-0 al... Hera ha chiesto alle aziende di trattare il materiale organico scaricato... - Advertisement - - Advertisement -