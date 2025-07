In un’estate lughese ricca di eventi e di appuntamenti, non può mancare anche quest’anno un’autentica festa di sport e solidarietà tra le più longeve e che quest’anno taglia il traguardo delle 20 edizioni. Torna infatti l’11 luglio, sul campo Enea Faccani del quartiere Stuoie, la “24 ORE DI CALCIO NON STOP”, organizzata dalla Pol. Lugo 1982 in collaborazione con Gli Amici di Pablo e Stuoie Sport e Società, con il patrocinio del Comune di Lugo.

Calcio d’inizio è fissato per le ore 20 di venerdì 11 luglio sul campo sintetico dell’impianto sportivo, con gare ininterrotte fino alla giornata successiva, ad eccezione della consueta pausa nelle ore più calde (dalle ore 12 alle 16), che verrà recuperata proseguendo le sfide fino alla mezzanotte di sabato 12 luglio.

Un evento semplice nel suo spirito, ma capace di coinvolgere da anni centinaia di appassionati di tutte le età: per partecipare è sufficiente formare una squadra (anche mista) di 9 persone, scegliere un nome di fantasia e indicare l’orario di gioco preferito. Le partite, senza fuorigioco e con cambi volanti, dureranno 50 minuti e si disputeranno tutte sullo stesso campo. Ogni squadra riceverà una maglia rossa o blu e alla fine della manifestazione vincerà il colore che avrà segnato più reti complessive.

Confermata anche quest’anno, dopo l’esordio del 2024, la partita inaugurale riservata alle ragazze della Divisione Calcio Femminile Lugo 1982, attiva da qualche tempo con il Campionato di Calcio a 5 e in costante crescita. Inoltre, nel pomeriggio di sabato si svolgerà anche la sfida di Calcio Camminato organizzata in collaborazione con l’UNVS Bassa Romagna e la tradizionale partecipazione dei Veterani del Calcio, sempre protagonisti di momenti di grande amicizia e passione sportiva. Non mancheranno le iniziative collaterali ormai tradizionali: la cocomerata nelle ore più calde, i bomboloni al mattino e, dalle ore 8 di sabato, le partite della scuola calcio rossoblu, recentemente confermata tra le Scuole Elite FIGC grazie alla qualità delle attività educative e formative.

Come ogni anno, la manifestazione avrà anche un importante scopo benefico: il ricavato sarà devoluto al centro Padre Leo Commissari di Sao Bernardo, in Brasile, e alla Scuola Calcio Pablo Salgado, cuore del progetto di solidarietà della polisportiva.

“Per tutta la nostra società – spiega Antonio Amadei, presidente della Polisportiva Lugo 1982 – la 24 ore non Stop è un momento importante dell’annata. In questi ultimi anni siamo cresciuti molto come organizzazione e quest’anno i risultati positivi, come il successo in Terza Categoria e la promozione in Seconda o la vittoria nella Finale della Coppa di della provincia di Ravenna, il Memorial Vitali, non sono mancati. La 24 ore resta però un appuntamento imprescindibile e importante perché incarna lo spirito che ci guida da oltre 40 anni: amicizia, divertimento, volontariato, solidarietà e la voglia di educare attraverso il calcio. Sarà un week-end di festa che dobbiamo ai nostri sponsor e a tutti i volontari che rendono possibile questa grande tradizione. Il nostro ringraziamento va in primo luogo a tutti loro”.

“Eventi come questo – dichiara la Sindaca di Lugo Elena Zannoni – raccontano la parte migliore della nostra comunità. Un’iniziativa di solidarietà che non ha perso il suo spirito e si è rinnovata, capace di unire sport, socialità e sostegno reciproco. La forza delle associazioni è un valore che continueremo a sostenere come Amministrazione comunale”.

Per info sull’organizzazione e i vari appuntamenti tel. 331.1341135 o al chiosco Maracanà della struttura sportiva.