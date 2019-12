Arrivano dalla Regione Emilia-Romagna 241 milioni per l’agricoltura. Sono 56 mila le domande pervenute per far fronte alla nuova annata agraria. Anticipi previsti dalla Pac, la Politica agricola comune europea, resi disponibili da Agrea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Dei 56 mila richiedenti, 41 mila si sono visti accettare la domanda. 5.200 i beneficiari della provincia di Ravenna verso la quale verranno indirizzati 23 milioni e mezzo di euro