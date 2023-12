Per trascorre un’antivigilia di Natale in compagnia dell’arte il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, in collaborazione con la Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi, propone sabato 23 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 23.00 una serata magica, in cui opere pittoriche e musica dialogheranno. La serata alternerà momenti di approfondimento sulla mostra BurriRavennaOro e sulle opere del ‘600 presenti nella collezione del MAR e momenti musicali con il violoncellista Enrico Mignani, il violinista Emiliano Gennari e il fagottista Edoardo Casali. Verranno eseguite musiche di Bach precedute da autori del ‘900 tra i quali un brano in prima esecuzione assoluta commissionato al giovanissimo compositore ravennate Filippo Bittasi.

L’evento è su prenotazione, tel. 0544 482477. L’ingresso alla mostra , la visita guidata e il concerto alla tariffa speciale di € 6.

Inoltre ogni visitatore del museo e della mostra BurriRavennaOro riceverà un dono speciale, un libro d’arte. Si tratta di pubblicazioni e cataloghi relativi alle mostre che sono state realizzate nel corso del tempo e che hanno segnato storia, percorsi e identità del museo. Preziosi volumi, ormai introvabili nelle librerie, attraverso cui viene offerta la possibilità di vivere l’esperienza dell’arte e restare rapiti dalla sua bellezza.