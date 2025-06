211° Anniversario per i Carabinieri: premiati i militari distintisi in servizio

Festa in Piazza del Popolo a Ravenna per i 211 anni dell’Arma dei Carabinieri, premiata nel 1920 con la Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.

La fondazione dell’Arma risale al 13 luglio 1814, quando Re Vittorio Emanuele I costituì i Carabinieri Reali.

Alla cerimonia hanno partecipato le Autorità Civili, religiose e militari, le rappresentanze delle sezioni provinciali delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali, il personale in servizio con i rispettivi familiari e gli alunni delle Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo Statale Guido Novello di Ravenna.

Durante la cerimonia sono state consegnati riconoscimenti ai carabinieri distintisi in servizio: nel svelare opere d’arte contraffatte, nell’impedire tentativi di suicidio, nell’identificare i responsabili di un tentato omicidio, nel salvare la vita ad un bambino che rischiava di soffocare.

Premiato anche il nucleo investigativo che ha fermato il piromane di Lugo.

Nel suo discorso, il Comandante Provinciale Andrea Lachi ha sottolineato l’inquietante persistenza dei reati verso le donne, la costante problematica delle truffe agli anziani e la preoccupazione per una diffusa maleducazione e violenza, verbale e fisica, con atti di bullismo e l’utilizzo non indifferente di armi bianche.