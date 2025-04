200 giovani delle diocesi di Ravenna a Roma nel giorno del funerale di Papa Francesco

Sono 200 i ragazzi delle parrocchie di Ravenna in questi giorni a Roma per partecipare al Giubileo degli adolescenti. Il viaggio era stato programmato da tempo. 80 mila i giovani attesi complessivamente nella capitale per quest’esperienza. Il programma della due giorni è però coinciso con la scomparsa di Papa Francesco. Ufficialmente la delegazione ravennate non ha partecipato al funerale in programma nella giornata di sabato: l’impegno, dal punto di vista logistico ed organizzativo, considerato soprattutto il numero delle persone presenti, sarebbe stato troppo oneroso. Tuttavia qualche piccolo gruppo ha chiesto comunque di provare a seguire personalmente qualche momento della commemorazione.

Immagini: Polizia di Stato