Domenica 31 agosto si è svolto il 20° torneo di racchettoni “In campo per Donare”, dedicato alla donazione di sangue e plasma e firmato A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale.

Ben 32 coppie uomo-donna sono scese in campo con un obiettivo nobile: promuovere la donazione di sangue e plasma; un gesto semplice ma fondamentale per poter salvare molte vite.

Il torneo di tipo giallo-misto, ha visto incontri casuali a coppia uomo-donna, a rotazione in otto gironi con 7 games. In questo modo sono stati garantiti lo spirito non agonistico della competizione e il bilanciamento del livello di preparazione delle squadre. La manifestazione iniziata la mattina si è protratta per tutta la giornata, con la sola pausa del pranzo e della “merenda dello sportivo”, distribuita dai volontari di A.D.V.S. Ravenna per far recuperare un po’ di energie agli instancabili giocatori.

Verso le 18:00 si è conclusa la combattuta finale, che ha visto vincitori la coppia Massari Federica – Guerra Matteo, che hanno lasciato Scarmin Liana e Dirani Simone al secondo posto. Bronzo per Tappi Raffaella e Maioli Giorgio, seguiti al quarto posto dalla coppia Dimitrova Tessa e Gondoni Francesco. Al quinto posto si sono posizionati Patrignani Roberta e Beoni Nicolò, al sesto Manegatti Susy e Amadei Andrea, al settimo Caldironi Lucia e Caruso Simone, infine Melandri Stefania e De Leo Luigi si sono classificati ottavi, chiudendo la classifica.

Per tutta la giornata è stato allestito anche un punto informazioni, con i volontari dell’Associazione, per tutte le persone che volevano avvicinarsi alla donazione di sangue e plasma.

Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni sulla donazione di sangue può rivolgersi alla Segreteria ADVS – Tel. 0544/403462 oppure andare sul sito internet www.advsravenna.it o visitare la pagina Facebook ADVS Ravenna.