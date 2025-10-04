Vent’anni a servizio della comunità. Un anniversario che il distaccamento volontario di Casola Valsenio ha voluto festeggiare con una due giorni di incontri, eventi e iniziative. Presente anche la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini.

“Occasioni come queste ci ricordano di dire grazie, sempre, a tutte quelle persone, uomini e donne, che in modo totalmente gratuito prestano il proprio tempo a servizio degli altri e delle proprie comunità: il volontariato è una delle ricchezze più preziose dell’Emilia-Romagna- ha sottolineato Rontini-. Il loro contributo è fondamentale nella gestione delle emergenze, così come nelle attività più ordinarie di supporto, prevenzione e formazione. Non dimenticheremo mai il ruolo ricoperto dai volontari in questi ultimi due anni, nelle alluvioni che hanno flagellato il nostro territorio, ruolo che ci ricorda quanto siano preziosi la solidarietà e l’impegno civile”, ha proseguito la sottosegretaria.

A Casola Valsenio la cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità, seguita poi da dimostrazioni pratiche alla biblioteca comunale e momenti conviviali.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per inaugurare ufficialmente un nuovo mezzo 4×4 multifunzione, impiegabile sia nell’operazioni antincendio che per altre emergenze: è stata la Regione a fornire i fondi per l’acquisto, pari a 200mila euro, al Comune di Casola Valsenio, che lo ha poi ceduto in comodato d’uso al distaccamento volontari dei Vigili del fuoco. Un’operazione che si inserisce in un quadro più ampio di sostegno della Regione ai volontari: dal 2023 a oggi, infatti, viale Aldo Moro ha finanziato l’acquisizione di 8 mezzi stanziando in totale 1.125.000 euro, che si vanno ad aggiungere ai 300mila euro che vengono erogati ogni anno per il mantenimento ordinario delle 25 caserme dei Vigili del fuoco volontari in tutta l’Emilia-Romagna.