Le attività museali dell’anno 2022 sono volte, come sempre, alla tutela e diffusione dell’opera di Carlo Zauli, alla valorizzazione del materiale ceramico, alla ricerca nei linguaggi contemporanei, alla didattica e alla creazione di reti culturali attive sul territorio e nei contesti internazionali.

Il 2022 è per noi un anno speciale in quanto ricorre il Ventennale della morte di Carlo Zauli (1926 / 2002) e i 20 anni dalla nascita del Museo Carlo Zauli, considerato orami in ambito internazionale un centro nevralgico per la ceramica contemporanea.

Carlo Zauli è considerato oggi indiscutibilmente uno dei ceramisti scultori più importanti del Novecento.

Pochi mesi dopo la sua scomparsa nel 2002, a Faenza inaugurò il Museo Carlo Zauli, che per volere della famiglia, dell’Amministrazione e di molti partner privati, rendeva pubblico il patrimonio culturale dello studio – atelier del Maestro, e che ancora oggi si pone come tappa di riferimento per la conoscenza e l’approfondimento del suo percorso artistico.

Da Venerdì 17 Giugno alle ore 17,00 sino a Sabato 18 Giugno alle ore 13,00

Matteo Zauli insieme a tutto lo staff festeggia i 20 anni di apertura del Museo Carlo Zauli con una visita guidata record che si candida ad essere la più lunga della storia raccontando tutto ma proprio tutto sulle collezioni del museo, sulla sua storia, sulla vita di Zauli e tanti aneddoti sui suoi collaboratori. Il tutto registrato per arricchire l’Archivio Generale.

“Cercherò di centrare un obbiettivo che avevo in mente da tempo” dichiara Matteo Zauli; “una visita guidata di 20 ore al Museo Carlo Zauli. Una vera e propria maratona pensata per raccontare, insieme a colleghi e amici del museo che mi affiancheranno durante il percorso, tutto – ma proprio tutto – quello che so su quel luogo, su mio padre, sulle residenze d’artista e sulla vita del museo dal 2002 ad oggi”. Conclude Zauli.

Si potrà entrare ed uscire liberamente seguendo solo una parte della visita guidata. Ma per chi seguirà tutta la visita, si assegnerà il premio che il Museo Carlo Zauli ha messo in palio per l’occasione: un’edizione limitazione zauliana.

Dalle alle ore 17,00 di Venerdì 17 Giugno alle ore 8.30 di Sabato 18 Giugno la visita si svolgerà negli spazi del Museo Carlo Zauli; dalle ore 8.30 alle ore 11.45 di Sabato 18 Giugno la visita si sposterà per un itinerario in città (Cubo Alato della stazione ferroviaria; Studio Missiroli in via Naviglio, 14; MIC Museo Internazionale della Ceramica di Faenza in Viale Alfredo Baccarini, 19; Parco Bucci Piazzale Aldo Pancrazi; Podere La Berta in Via Berta, 13 Brisighella) per ritornare poi alle ore 12.30 al Museo Carlo Zauli per il momento finale di questa visita.

Con i contributi musicali di: Sara Valgimigli accompagnata da Dave Marani alla chitarra; Donato D’Antonio; Camerata degli Ammutinati; Laura Babini accompagnata da Mito Tonello alla chitarra.

Costo del biglietto di ingresso alla visita 20 anni in 20 ore: 3,00 euro.