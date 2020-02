Dal 27 febbraio al 3 marzo, nelle aie delle case di campagna in vari Comuni delle Province di Ravenna, Forlì, Ferrara e Bologna torna l’appuntamento con la tradizione contadina del passato dei Lòm a Merz, i falò propiziatori per celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per il raccolto nei campi