Lunedi 21 aprile ritorna per il secondo anno un appuntamento per chi ama correre o semplicemente camminare in mezzo alla natura, e in particolar modo nella pineta a due passi dal mare: “PARCO MARITTIMO WALK & RUN”.

Una camminata ludico motoria con tre percorsi, 11 km, 6 km e 3 km tra Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, con percorso interamente fra Parco Marittimo e Pineta.

Con l’organizzazione di Locomotiva Ravenna e il supporto del Comitato Uisp Ravenna-Lugo, un’iniziativa pensata per riscoprire insieme, dopo il successo della prima edizione del 2024, il Parco Marittimo, percorso in corso di allestimento in tutti i nove lidi di Ravenna pensato per connettere la spiaggia alla pineta, ma anche la città d’arte alle piallasse attraverso una serie di interventi che vogliono rendere la zona ancor più attrattiva.

Ritrovo e iscrizioni dalle ore 8.00 nel PARCHEGGIO SCAMBIATORE di Via Trieste

Partenza alle ore 9.30. Staffetta e servizio di fine camminata fino alle ore 12. Percorso presidiato dalle ore 9.00.

Ristoro a metà e fine percorso.

Contributo organizzativo: Euro 6,00 con telo mare dedicato all’evento (per i primi 400 iscritti)

Euro 3 con prodotti alimentari