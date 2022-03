2 milioni di euro raccolti dall’Emilia-Romagna per la popolazione ucraina | VIDEO

Già raccolti 2 milioni di euro in Emilia-Romagna a favore della popolazione ucraina. Al via in Regione, in commissione Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, in seduta congiunta con la commissione Politiche per la salute e politiche sociali, l’esame del progetto di legge, presentato dal governo regionale, a sostegno dei profughi e degli sfollati che arrivano in Emilia-Romagna dai territori coinvolti dal conflitto in Ucraina. Verrà, quindi, istituito un fondo in cui confluiranno i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni collegati all’iniziativa “emergenza Ucraina” fatta partire dalla Regione Emilia-Romagna