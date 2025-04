Il giorno giovedì 1° maggio 2025, presso il centro sportivo CRAL “E. Mattei” di Ravenna sito in Via Lago di Garda n. 6, si terrà la seconda edizione del torneo denominato “Memorial Eolo Cottignoli”. Il torneo è riservato alla categoria Pulcini 2015 ed è organizzato per commemorare affettuosamente Eolo Cottignoli, figura di rilievo nello sport e nel calcio ravennate, prematuramente scomparso cinque anni fa.

Eolo Cottignoli è stato un apprezzato allenatore in diverse società calcistiche giovanili del territorio ravennate, oltre che dirigente della Soc. CRAL E. Mattei. È inoltre ricordato per il suo impegno come responsabile delle rappresentative giovanili della Delegazione Provinciale LND – FIGC di Ravenna.

Il torneo, patrocinato dalla Delegazione LND di Ravenna, vedrà la partecipazione delle formazioni giovanili di AC. Vita 1917, ASD. Lido Adriano, ASD. CRAL E. Mattei, Pol. Endas M. Monti, Pol. Low Street Ponte Nuovo e Pol.D. Compagnia dell’Albero.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14.30, mentre le premiazioni avranno luogo intorno alle ore 18.00, alla presenza delle autorità cittadine e sportive.