Due scosse di terremoto sono state avvertite distintamente dalla popolazione romagnola nella mattinata di oggi. Una alle 9.27.58 con magnitudo 4,3 gradi con epicentro 7 km a sud ovest di Russi (profondita 23 km). L’altra alle 9.29.17 di 4,1 gradi con epicentro 8 km a est di Faenza (profondità 22 km).

Secondo i primi riscontri, il sisma è stato percepito in un’area piuttosto ampia, dall’Imolese fino al Cesenate e dalle zone interne forlivesi e cesenati fino alla costa ravennate. Molte segnalazioni sono arrivate anche dai centri abitati lungo la fascia costiera.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma sono in corso le verifiche da parte degli enti competenti per monitorare la situazione. La gente è scesa in strada, spaventata.

IN AGGIORNAMENTO