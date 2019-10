In occasione della commemorazione dei defunti e della ricorrenza della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale nei giorni 2 e 4 novembre 2019 si svolgeranno a Ravenna, come di consueto, le relative celebrazioni che, stante il rilievo storico e civile, richiameranno, come ogni anno, ampia partecipazione della cittadinanza.

La cerimonia della commemorazione dei defunti il 2 novembre inizierà alle ore 9.10 presso il Sacrario Monumentale di Camerlona, con lo schieramento del Picchetto d’Onore e proseguirà con la deposizione delle corone e la celebrazione della S.Messa presso il Cimitero Monumentale di Ravenna, alle ore 10.50, come da allegato programma.

In occasione della ricorrenza del 4 novembre, la Prefettura, la Provincia ed il Comune di Ravenna, unitamente alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, organizzano la cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, secondo il programma che si allega.

Dopo la celebrazione della S.Messa delle ore 10.00, presso il Sacrario dei Caduti in via Baccarini, si svolgerà in Piazza del Popolo la cerimonia dell’Alzabandiera, che proseguirà presso il monumento dedicato ai Caduti in Viale Farini con la deposizione delle corone.

Gli onori al Tricolore verranno resi da un reparto interforze e la cerimonia continuerà con la lettura del messaggio del Capo dello Stato.