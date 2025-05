Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 18:00, presso il Mercato Coperto di Ravenna (Piazza A. Costa 6), si terrà il secondo appuntamento “La Sala delle Donne incontra”, promosso da Terziario Donna Ravenna, il gruppo di Confcommercio provincia di Ravenna dedicato all’imprenditoria femminile.

Un’occasione di confronto e ispirazione rivolta alle donne imprenditrici del territorio, ma aperta a tutta la cittadinanza.

Dopo i saluti di Giorgio Guberti, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, ospiti dell’incontro saranno Debora Donati, fondatrice dell’Associazione Insieme a te per le disabilità e Manuela (Manù) Benelli, atleta e la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana.

All’incontro sarà presente Luca Casadio, pediatra e presidente dell’Associazione Bagherpersempre. Modera l’incontro Aida Morelli, Presidente Terziario Donna provincia di Ravenna e Vice Presidente Confcommercio Ravenna.

L’evento si inserisce nel solco della mostra “Sala delle Donne”, inaugurata lo scorso febbraio, allestita e visitabile presso il Tribunale di Ravenna (in via Giovanni Falcone 67). La mostra celebra le figure femminili che, nel passato e nel presente, hanno avuto un impatto significativo sulla comunità ravennate. Donne che, nel passato e nel presente, si sono battute non solo per affermarsi professionalmente, ma anche per aprire la strada ad altre donne, contribuendo al miglioramento della società e alla promozione della parità di genere.

“La Sala delle Donne incontra” rappresenta il naturale proseguimento di questo percorso: una serie di appuntamenti dedicati al racconto corale e all’ascolto delle esperienze di donne ravennati che, con il loro esempio, offrono ispirazione e consapevolezza.

Protagoniste del primo appuntamento sono state due figure della realtà locale: Fiorella Guerrini, imprenditrice di grande esperienza, fondatrice del Comitato per l’Imprenditoria Femminile presso la Camera di Commercio e per dieci anni Presidente del Gruppo Terziario Donna, e Cristina Rocca, stilista ravennate nota a livello nazionale per il suo talento creativo e per la sua capacità di valorizzare la moda come espressione culturale.