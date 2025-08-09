2.100 esami non più prescrivibili dai medici di famiglia. La Lega fa partire una raccolta firme

Una raccolta firme contro la decisione della Regione Emilia-Romagna di sospendere, per i medici di medicina generale, la possibilità di prescrivere 2.100 esami specialistici. L’iniziativa partirà dalla Lega, a Faenza. L’obiettivo è cercare di ridurre i disagi per i pazienti. Impossibile chiedere alla Regione una marcia indietro. Quanto meno, però, domandare di diminuire gli esami che solo gli specialisti possono prescrivere.

Il provvedimento, entrato in vigore questa estate, obbliga i pazienti a recarsi prima dal proprio medico di fiducia e poi dallo specialista, solo per ottenere la prescrizione, col rischio però di imbattersi in tempi d’attesa lunghi per l’appuntamento con lo specialista e poi successivamente anche per prenotare l’esame.

La raccolta firme viene vista come un’occasione data ai cittadini per esprimere la loro opinione in merito al provvedimento regionale