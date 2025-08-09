Una raccolta firme contro la decisione della Regione Emilia-Romagna di sospendere, per i medici di medicina generale, la possibilità di prescrivere 2.100 esami specialistici. L’iniziativa partirà dalla Lega, a Faenza. L’obiettivo è cercare di ridurre i disagi per i pazienti. Impossibile chiedere alla Regione una marcia indietro. Quanto meno, però, domandare di diminuire gli esami che solo gli specialisti possono prescrivere.
Il provvedimento, entrato in vigore questa estate, obbliga i pazienti a recarsi prima dal proprio medico di fiducia e poi dallo specialista, solo per ottenere la prescrizione, col rischio però di imbattersi in tempi d’attesa lunghi per l’appuntamento con lo specialista e poi successivamente anche per prenotare l’esame.
La raccolta firme viene vista come un’occasione data ai cittadini per esprimere la loro opinione in merito al provvedimento regionale
2.100 esami non più prescrivibili dai medici di famiglia. La Lega fa partire una raccolta firme
Una raccolta firme contro la decisione della Regione Emilia-Romagna di sospendere, per i medici di medicina generale, la possibilità di prescrivere 2.100 esami specialistici. L’iniziativa partirà dalla Lega, a Faenza. L’obiettivo è cercare di ridurre i disagi per i pazienti. Impossibile chiedere alla Regione una marcia indietro. Quanto meno, però, domandare di diminuire gli esami che solo gli specialisti possono prescrivere.