19 lungometraggi, 6 sezioni, ospiti internazionali: torna il NOAM Faenza Film Festival

Dal 23 al 27 ottobre a Faenza andrà in scena la seconda edizione del Noam, il festival cinematografico dedicato al cinema indipendente del Nord America, organizzato da Filmeeting, in collaborazione con il cineclub Il Raggio Verde e i cinema faentini. Saranno ospiti in città i registi Tim Sutton, Miguel Salgado e Chris Nash. 19 i lungometraggi in proiezione. Nuove collaborazioni con il Cinedream, la piattaforma per cortometraggi We Short, Mubi, la realtà dedicata al cinema indipendente, e il Circolo Sogni di Ravenna. 800 gli studenti delle scuole superiori di Faenza, Brisighella, Lugo e Cotignola che saranno coinvolti.