Diciannove anni senza Marco Pantani, oggi. Da quella triste notte in cui fu ritrovato senza vita in una stanza del residence Le Rose di Rimini, a causa di un overdose di cocaina e psicofarmaci. Mentre la terza inchiesta prosegue, a Cesenatico è tutto pronto per la commemorazione del campione – vincitore di Giro d’Italia e Tour de France nel 1998.

La Gazzetta dello Sport riferisce che: Come ogni anno Cesenatico è pronta ad accogliere tifosi da tutta Italia, decisi a ricordare il campione e a salutarlo nel piccolo cimitero cittadino. Alle 20, invece, nella chiesa di San Giacomo, sul Porto Canale, ci sarà una Messa di suffragio a cui parteciperanno parenti, amici e tifosi.

La mamma di Pantani ha un bellissimo ricordo della passione per la bicicletta del figlio. “La bicicletta era la sua vita. Mi diceva ‘io lo faccio per i miei tifosi, loro vengono da lontano e dormono per terra in una tenda per vedermi’, le parole della madre al Corriere dello Sport. Inoltre racconta anche il suo grande sogno: “C’era un desiderio bello, bellissimo: fare il giro del mondo in bicicletta. Dopo Madonna di Campiglio, si era fatto preparare una mountain bike per realizzare il suo grande sogno.”