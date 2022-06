Sabato 18 Giugno 2022 a Marina Romea (RA) presso i Bagni Sirenetta – Paradiso si svolgerà il 1° Torneo Under 15 di Beach Soccer, disciplina che il Settore Giovanile e Scolastico, da questa stagione, ha ufficializzato con la Circolare dell’Attività di Base dell’attività giovanile. Una disciplina che da anni si è affermata attraverso il campionato promosso dalla LND e l’attività internazionale svolta dal Club Italia con la Nazionale di categoria.

L’obiettivo del SGS è quello di avviare un percorso formativo per le ragazze e i ragazzi, nell’ottica di avvicinare le fasce più giovani all’attività specifica sulla sabbia, propedeutica all’attività Under 20 e al Campionato di Serie A Femminile organizzati dalla stessa Lega Dilettanti, e di contribuire alla formazione dei giovani anche in ottica della crescita progressiva della base dei calciatori selezionabili per le Nazionali.

Di seguito il programma della giornata che coinvolgerà quattro squadre provenienti da tutta la Regione.

ORE 8.45 ARRIVO SQUADRE

ORE 9.30 TORRESAVIO – MEZZANO

ORE 10.20 VERUCCHIO – PROGETTO

ORE 11.10 VERUCCHIO – TORRESAVIO

ORE 16.00 MEZZANO – PROGETTO MONTAGNA

ORE 16.50 PROGETTO MONTAGNA – TORRESAVIO

ORE 17.40 MEZZANO – VERUCCHIO

18.30 PREMIAZIONI

Domenica mattina seguirà invio di materiale fotografico dell’evento.