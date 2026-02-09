177º anniversario della Repubblica Romana, la deposizione delle corone sullo scalone del Comune

Oggi, 9 febbraio, in occasione 177º anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, si è svolta a Ravenna la tradizionale cerimonia di deposizione delle corone presso lo scalone del Comune, davanti alla lapide dedicata a Giuseppe Mazzini. Le corone sono state deposte dall’Associazione Mazziniana Italiana, dalla Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, dal Partito Repubblicano e dal Comune di Ravenna, a testimonianza del profondo legame della città con gli ideali mazziniani e con la storia del Risorgimento. Per l’occasione anche una mostra nelle vetrine del Private Banking della Cassa di Ravenna in Piazza del Popolo