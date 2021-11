Con sei vittorie, otto secondi posti e tre terzi, i nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 hanno aperto alla grande la loro stagione sportiva nell’ambito della FederNuoto al 18° Trofeo De Akker Sprint nella vasca da 50 metri della piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna.

Hanno fatto bottino doppio Gabriella Garavini (categoria M55) prima nei 100 metri stile libero e seconda nei 50 farfalla, Nadia Cerchierini (M30), vincente nei 50 rana e al posto d’onore nei 50 stile libero, Annamaria Chillemi (M40) medaglia d’oro nei 200 stile libero e argento nei 50 farfalla, Alessandro Amadei (M35) vittorioso nei 200 e terzo nei 100 stile libero, Stefano Schiumarini (M60) primo nei 50 dorso e terzo nei 50 rana, Leopoldo Liverani (M35) argento nei 200 stile libero e nei 50 rana, Stefano Tumarello (M25) argento nei 50 stile libero e bronzo nei 100 stile libero. Ottime prestazioni anche quelle di Samuele Bubani (M35) vincente nei 50 rana, di Nicola Messina (M35) secondo nei 100 rana e di Dylan Tozzi (M 30) argento nei 100 dorso.

I quattordici atleti del team di Faenza hanno conquistato anche il sesto posto su 50 nella classifica per Società al meeting bolognese che domenica scorsa ha visto la partecipazione di 600 tra nuotatrici e nuotatori. Con i loro punteggi hanno contribuito a vincere il Trofeo della società sesta classificata Veronica Molnar, Gigliola Capelli, Claudio Magliola e Dario Montanari. Non va dimenticato che la squadra del Centro Sub Nuoto ha dovuto rinunciare alle indisponibili Laura Margotti (M35) e Laura Rava (M80), che avrebbero portato a casa altre medaglie.

Per i nuotatori Master faentini il prossimo appuntamento è, tra sabato 20 e domenica 21 novembre, il 17° Trofeo Città di Riccione allo Stadio del Nuoto, ultimo del 2021, mentre va ricordato l’annullamento dell’8° Trofeo Fanatik Team a Forlì che era programmato per domenica 28 novembre.

Domenica scorsa è andata in scena anche la seconda prova del Torneo Invernale Esordienti, che ha visto impegnate, per la società di Faenza, le categorie Esordienti A e B nel concentramento che riuniva gli atleti delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini allo Stadio del Nuoto di Riccione. Positive le prove delle ragazze e dei ragazzi allenati da Marco Mastrapasqua, con sensibili miglioramenti dei record personali di tutti.

Fanno ben sperare per la qualificazione alle fasi finali i risultati ottenuti per il settore femminile da Linda Martelli, miglior tempo nei 50 rana (47”80) e 50 farfalla (44”80) e 3° tempo nei 100 misti (1’36”80), da Anita Neri, 4° tempo nei 50 rana (50”40) e 6° nei 50 stile libero (40”70) e 100 misti (1’41”60). In campo maschile ottimi i piazzamenti di Alberto Fabbri, 2° nei 50 farfalla (39”60), 5° nei 50 rana (48”70) e 6° nei 100 misti (1’30”10) e di Leonardo Gonnesi Fabbri, 4° nei 50 rana (42”60).

Le nuotatrici e i nuotatori più grandi, gli “Assoluti”, sono attesi domenica prossima 21 novembre a Ravenna per il 15° Meeting del Mosaico, mentre Michele Busa sarà al via anche dei Campionati Italiani Assoluti a Riccione il 30 novembre e l’1 dicembre.