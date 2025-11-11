17 anni insieme: torna lo spettacolo di Faenz’a Danza a sostegno di Cosmohelp

17 anni insieme. Faenz’a Danza e Cosmohelp, sabato 15 novembre, al Teatro Masini, tornano ad attendere il pubblico per il tradizionale spettacolo di fine anno. Sul palco allieve e allievi della scuola di danza, dai più piccoli, che hanno iniziato quest’anno, ai più veterani. Lo spettacolo, dal titolo “Danza e Musica, gesto danzato, gesto d’amore”, andrà in scena dalle 20.30 per raccogliere fondi a sostegno dell’attività della stessa Cosmohelp. Sono 18 i bambini aiutati dall’associazione nel 2025, provenienti da Senegal, Marocco, Eritrea, Bosnia e Albania. Sono bambini con gravi patologie, non curabili nei loro Paesi d’origine. In questi mesi, inoltre, Cosmohelp ha donato alla città di Darou Mousti, in Senegal, un’ambulanza.