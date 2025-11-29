Nel pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, si è tenuta, presso il Cinema Sarti di Faenza, la presentazione dei”16° Atto”, l’ultima opera cinematografica in formato corto realizzata dai ragazzi dell’ANFFAS nell’ambito del progetto Teatr’Abile.

L’evento ha celebrato il talento e l’espressione creativa di persone con disabilità, consolidando l’obiettivo del progetto, quello di promuovere l’inclusione sociale attraverso il linguaggio del teatro e del cinema. “16° Atto” rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso laboratoriale che vede i partecipanti come protagonisti, coinvolti dall’ideazione fino alla messa in scena.

Un percorso che, ad oggi, ha dato vita a 12 cortometraggi, mobilitando una quarantina di ragazzi per ogni produzione. La proiezione ha registrato una importante partecipazione di pubblico e la presenza di numerose realtà del terzo settore che fanno parte dell’iniziativa, la Cooperativa In Cammino/Consorzio Blu, Anffas e Coop Ceff Francesco Bandini Impresa Sociale. Il progetto è stato realizzato con il patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza. La giornata è stata arricchita dagli interventi istituzionali, la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini, il consigliere regionale Niccolò Bosi, del sindaco Massimo Isola e dell’assessore al Welfare Davide Agresti, che hanno sottolineato l’alto valore sociale e culturale di Teatr’Abile. L’atmosfera festosa è stata ulteriormente vivacizzata dalle incursioni musicali dei Musicanti di San Crispino, che hanno accompagnato la conclusione dell’evento.

Il successo del cortometraggio è il frutto della collaborazione di un team dedicato. L’opera è stata ideata da Barbara Orsani, con la regia di Luca Barzanti e il montaggio video curato da Lorenzo Venturelli. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Alex Barzanti per la realizzazione della copertina e delle illustrazioni promozionali.