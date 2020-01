15enne travolto a Cervia mentre attraversava la strada. Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio, alle 18.30, in via Pinarella. all’altezza di un attraversamento pedonale protetto. Il ragazzo, residente a Cesenatico, ora ricoverato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena, si stava recando al palazzetto dello sport per giocare la partita del campionato giovanile di pallacanestro Basket Cervia-Cesenatico. Ad investirlo è stato un Suzuki Caddy guidato da un sessantenne del posto. Incolume un altro ragazzo che stava attraversando la strada insieme al compagno di squadra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e la polizia locale.

La partita è stata annullata. Sconvolti i compagni di squadra