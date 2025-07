Nel tardo pomeriggio del 21 luglio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto il ragazzo minorenne ritenuto essere l’autore dell’aggressione con coltello consumatasi la sera del 15.07.2025 in prossimità del Duomo di Ravenna, dove rimase ferito un ragazzo di 15 anni. L’aggressore, un 17enne, fu immediatamente identificato dalle forze dell’ordine. Si tratta di un ragazzo ospitato in una struttura per minorenni stranieri non accompagnati. Dopo l’aggressione, il padre del 15enne ferito ha organizzato una manifestazione in centro a Ravenna.

Gli agenti della Squadra Mobile, in esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni, su richiesta dalla Procura Minorile di Bologna, hanno tratto in arresto il giovane sottoponendolo al collocamento in comunità.

L’attività di indagine eseguita dalla Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Minorile, è stata recepita dal GIP che ha ritenuto solido il quadro indiziario sinora delineato: in particolare, sono stai analizzati i sistemi di videosorveglianza presenti in prossimità del luogo dove si sono svolti i fatti, sono state raccolte le dichiarazioni dei testimoni ed infine sono stati effettuati approfondimenti medico-legali, mediante l’ausilio di un consulente chiamato ad esprimersi in merito alla ferita riportata dal giovane aggredito.

Lesioni pluriaggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere sono le contestazioni mosse a carico del giovane.

Il minorenne presenta diverse segnalazioni per reati contro il patrimonio e contro la persona e a suo carico era già stata emessa dal Questore la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Nella serata il giovane è stato accompagnato in una struttura fuori regione ove dovrà osservare la misura cautelare.