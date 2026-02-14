Domenica 15 febbraio sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico.

Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo – cioè il divieto di transito per i veicoli a benzina fino all’euro 2 compreso, diesel fino all’euro 4 compreso, a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 2 compreso, ciclomotori e motocicli fino all’euro 2 compreso – alle quali si aggiunge il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5.